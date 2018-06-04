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Всё пошло не так. Почему Сорос пугает Европу кризисом
Фото: Marlene Awaad/Bloomberg via Getty Images

Всё пошло не так. Почему Сорос пугает Европу кризисом

Американский финансист Джордж Сорос предупреждает Евросоюз о надвигающемся кризисе. Фокус выяснил, почему ситуация в ЕС заслужила столь негативную оценку Сороса и чего действительно стоит опасаться

Мария Бабенко - 04.06.18 120
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"Всё, что могло пойти не так, пошло не так", — цитирует слова Джорджа Сороса агентство Bloomberg. Так 87-летний американский инвестор и миллиардер европейского происхождения оценил положение дел в Европейском союзе, страдающем от наплыва беженцев, популистов у власти и дезинтеграции, одним из проявлений которой стал Brexit (выход Великобритании из состава ЕС).

Подобное заявление вряд ли можно назвать неожиданным. Сорос и ранее не особо поддерживал политику Евросоюза и в последние годы не раз предрекал ему грядущую катастрофу. Возможно, в своих оценках ситуации в ЕС Сорос сознательно сгущает краски, так как близкая ему идея глобализма оказалась не в почёте у целой плеяды новых европейских лидеров. В частности, из-за идеологического антагонизма между Соросом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подконтрольный финансисту фонд "Открытое общество" теперь вынужден закрыть региональный центр в Будапеште.

Близкая Соросу идея глобализма оказалась не в почёте у целой плеяды новых европейских лидеров

Однако в Евросоюзе, действительно, далеко не всё гладко. В числе главных проблем ЕС Владимир Сиденко, научный консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова, называет расхождение между странами-членами в видении перспектив экономического и валютного союза, приход к власти в ряде стран правительств евроскептиков, несоблюдение рядом членов из региона Центральной и Восточной Европы некоторых норм ЕС и хронические трудности экономики Греции.

В самом ЕС не закрывают глаза на проблемы. "После длительного кризиса, который прокатился по ряду стран, использующих евро, сами же руководители ЕС и признали, что их принципы построения Евросоюза не были идеальными, — говорит Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU. — Реформирование этой системы длится уже несколько лет: создан постоянный антикризисный фонд зоны евро European Stability Mechanism (ESM), появился орган, отвечающий за банковский надзор в ЕС — Single Supervisory Mechanism (SSM), и ещё предстоит много работы".

Евро преткновения

В резонансной публикации агентства Bloomberg Джордж Сорос, в частности, указал на проблемы евро и предложил отказаться от принуждения стран ЕС к использованию этой единой валюты. Среди авторитетных финансистов Сорос далеко не одинок в подобных оценках. В частности, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц ещё в 2016 году издал книгу под названием "Евро: как единая валюта угрожает будущему Европы".

Напомним, в еврозону в настоящее время входит 19 из 28 государств — членов Евросоюза. Изначально отказ от введения евро декларировали Великобритания, Дания и Швеция. В Польше, Чехии и Болгарии из-за отсутствия поддержки среди граждан введение евро откладывается на неопределённый срок. Впрочем, механизма "принуждения" к использованию единой валюты в Евросоюзе не существует.

"В основополагающих документах ЕС нет положений, обязывающих страны-члены использовать единую валюту, — комментирует Владимир Сиденко. — Другое дело, что ряд стран, вошедших в еврозону, не имеют для этого достаточных макроэкономических и структурных предпосылок". В пример Сиденко приводит Грецию — если бы она в своё время не вошла в еврозону, то сейчас имела бы больше возможностей для преодоления кризиса и балансирования недостаточно конкурентоспособной экономики.

"В зоне обращения евро страны, которые были бедными, стали ещё беднее, а те, которые были богатыми, — ещё богаче"

"Экономики стран ЕС слишком разные — одним нужны низкие ставки и возможности для роста, другим — высокие ставки и форматирование торгового баланса, — продолжает Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков. — А в зоне обращения евро страны, которые были бедными, стали ещё беднее, а те, которые были богатыми, — ещё богаче". По мнению собеседника Фокуса, раздельные валюты позволили бы избежать этой ситуации.

Вместе с тем выход отдельных стран из еврозоны теперь уже вряд ли пойдёт им на пользу. По мнению Владимира Сиденко, такой шаг сам по себе рискован и может создать для любой страны мощный негативный имидж, что непременно скажется на инвестициях и доступе к рынкам капитала.

Разрыв отношений

Ещё одну угрозу для мировой экономики Сорос усмотрел в "разрушении трансатлантического союза между ЕС и США". Опрошенные Фокусом эксперты вполне разделяют беспокойство Сороса. "Отношения между США и ЕС испорчены, — отмечает Виталий Шапран. — Например, в США не хотят "Северный поток-2" (экспортный газопровод из России. — Фокус), а Германия к этому не прислушивается. А почему тогда ФРС США должна прислушиваться к проблемам Европейского Центробанка (ЕЦБ)"?

Только лишь разногласиями относительно "Северного потока-2" проблемы во взаимоотношениях США и ЕС не ограничиваются. Одной из главных причин деструктивного процесса стала протекционистская политика США, курс на которую взял президент Дональд Трамп. В соответствии со своими предвыборными обещаниями он ужесточает режим экспорта в США ради защиты американских производителей. Европейская сторона не остаётся в долгу и угрожает контрмерами.

"Перекос на рынке, который проявился из-за сильной экономики США и растущих там процентных ставок, не способствует решению проблем ЕС"

"Введение США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, анонсированные ограничения импорта автомобилей, объявленные Еврокомиссией ответные меры к американскому экспорту, угрозы США применять санкции к европейским компаниям, не соблюдающим американские санкции против Ирана, переводят отношения США и ЕС в состояние, близкое к торговой войне", — считает Владимир Сиденко.

В связи с этим, учитывая громадное влияние торговых потоков между Европой и США на общее состояние мировой торговли, Сиденко предупреждает о возможности существенного торможения мировой экономики и усилении тенденций, толкающих к глобальной экономической рецессии.

"Перекос на рынке, который проявился из-за сильной экономики США и растущих там процентных ставок, не способствует решению проблем ЕС, таких как страны PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания. — Фокус), BREXIT, беженцы, нехватка трудовых ресурсов, — продолжает Виталий Шапран. — Когда отток капитала начнётся в больших масштабах, чем сейчас, ЕЦБ не сможет выравнивать процентную политику синхронно с ФРС". Тогда, по прогнозам собеседника Фокуса, из-за разницы ставок мы получим сильный доллар на фоне слабого евро и перспективу падения деловой активности в ЕС.

Рука Сороса

Для полноты картины нельзя не рассказать и о самой фигуре Джорджа Сороса и его влиятельности в финансовых кругах. "Сорос широко известен как своей повышенной чувствительностью к рискам изменения экономической конъюнктуры, так и масштабными спекуляциями на валютных рынках, — говорит Владимир Сиденко. — Поэтому к его заявлениям нужно относиться с должным вниманием и осторожностью".

"Сорос широко известен масштабными спекуляциями на валютных рынках"

Александр Вальчишен из ICU напоминает, как 16 сентября 1992 года Сорос сыграл на финансово-монетарных противоречиях, которые существовали в рамках Европейского механизма обменных курсов стран — членов ЕС (ERM), и поставил под сомнение принцип межправительственных соглашений по поддержанию взаимных кредитов между центральными банками ЕС, в частности, Великобритании и Германии.

"Международных резервов Великобритании оказалось недостаточно, чтобы поддерживать коридор для обменного курса фунта против немецкой марки и фунт девальвировал настолько сильно, что Центробанк повышал процентную ставку дважды за день и в конце концов объявил об оперативном выходе из ERM со следующего дня, — рассказывает Вальчишен о событиях "чёрной среды". — Далее девальвировали и другие национальные валюты европейских стран, включая итальянскую лиру". При этом Джордж Сорос не скрывал, что заработал тогда более одного миллиарда долларов на операциях с фунтом стерлингов.

В мировых финансовых кругах, похоже, понимают, что за словами Сороса могут стоять в том числе и попытки влияния на рынки в собственных интересах. Александр Вальчишен здесь ссылается на книгу Маркуса Брунермайера "Евро и борьба идей", которая скоро будет издана в Украине, где автор отмечает, что каждое проявление Соросом озабоченности экономической и финансовой ситуацией в ЕС может означать, что он "сформировал существенную спекулятивную позицию и таким образом раскрывает карты по поводу своих инвестиций".

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