Конец тяжелой главы: Греция выходит из 12-летнего усиленного финансового надзора ЕС

Выход стал возможен благодаря выполнению большей части политических обязательств и реформ, которые были заявлены Афинами.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас заявил, что с 20 августа страна выйдет из так называемой системы усиленного надзора Евросоюза, что позволит Афинам получить большую свободу в проведении экономической политики. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в рамках этой системы экономическое развитие и политика страны отслеживалась с 2018 года после того, как Греция на период с 2010 по 2015 год вышла из трех международных программ финансовый помощи на общую сумму более 260 млрд евро от Европейского Союза и МВФ.

Система надзора должна была обеспечить постоянное принятие мер по устранению потенциальных источников экономических трудностей и проведению структурных реформ, которые в итоге должны были поддерживать стабильность экономического роста.

"После 12 лет … трудная глава для нашей страны подходит к концу. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне", — подчеркнул Стайкурас.

Выход из-под системы наблюдения ЕС уже подтвержден письмом от вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара Паоло Джентилони. Это стало возможен благодаря тому, что Греция выполнили большую часть политических обязательств и реформ, которые были заявлены Афинами.

В результате Греция, по мнению министра, получит большую степень свободы в проведении экономической политики и приблизит цель восстановить свой статус, как страны инвестиционного уровня.

Экономический кризис в Греции

В 2010 году Греция переживала жесточайший экономический кризис, который мог закончится банкротством и изгнанием из Евросоюза. В это время страна переживала радикальные политические и социальные изменения, массовые волнения и рост антиевропейских настроений. С другой стороны в страны ЕС уехали 400 тысяч человек при населении в 11 млн граждан.

Чтобы предотвратить глубокое падение экономики, которое сопровождалось истощением государственной казны, правительство Греции обратилось к ЕС с просьбой предоставить финансовую поддержку.

Евросоюз откликнулся и предоставил грекам три пакета помощи, что обошлось европейскому бюджету в сотни миллиардов евро. Общая сумма транша за восемь лет составил свыше 300 млрд евро. При этом Евросоюз установил наблюдение за проведением болезненных реформ, которые заставили граждан страны перейти в режим жесткой экономии.

Спустя некоторое время греческая экономика начала оживать. Правительство Алексиса Ципраса сумело поднять минимальную зарплату, снизить налоги и смягчить ограничения на рынке труда.

Ранее, Россия расширила список недружественных стран и включила в него Грецию. Теперь дипломатическая миссия и консульские учреждения будут иметь ограниченные возможности для найма физических лиц — для Греции онс составит 34 человека.

В апреле Власти Греции арестовали российский танкер c сырой нефтью "Пегас", который следовал возле побережья острова Эвия. Арест был произведен в рамках новых санкция Евросоюза в отношении РФ.