Кінець важкої глави: Греція виходить із 12-річного посиленого фінансового нагляду ЄС

Вихід став можливим завдяки виконанню більшості політичних зобов'язань і реформ, які були заявлені Афінами.

Міністр фінансів Греції Христос Стайкурас заявив, що з 20 серпня країна вийде з так званої системи посиленого нагляду Євросоюзу, що дозволить Афінам отримати більшу свободу в проведенні економічної політики. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що в межах цієї системи економічний розвиток і політика країни відслідковувалися з 2018 року після того, як Греція на період із 2010 по 2015 рік вийшла з трьох міжнародних програм фінансової допомоги на загальну суму понад 260 млрд євро від Європейського Союзу та МВФ.

Система нагляду мала забезпечити постійне вжиття заходів щодо усунення потенційних джерел економічних труднощів і проведення структурних реформ, які в результаті мали підтримувати стабільність економічного зростання.

"Після 12 років... важка глава для нашої країни добігає кінця. Греція повертається до європейської нормальності й більше не буде винятком у єврозоні", — підкреслив Стайкурас.

Вихід з-під системи спостереження ЄС уже підтверджений листом від віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні. Це стало можливим завдяки тому, що Греція виконала більшу частину політичних зобов'язань і реформ, які були заявлені Афінами.

У результаті Греція, на думку міністра, отримає більший ступінь свободи в проведенні економічної політики та наблизить мету — відновити свій статус як країни інвестиційного рівня.

Економічна криза в Греції

У 2010 році Греція переживала найжорстокішу економічну кризу, яка могла закінчитися банкрутством і вигнанням із Євросоюзу. У цей час країна переживала радикальні політичні та соціальні зміни, масові заворушення та зростання антиєвропейських настроїв. Із іншого боку, у країни ЄС поїхали 400 тисяч осіб при населенні в 11 млн громадян.

Щоб запобігти глибокому падінню економіки, яке супроводжувалося виснаженням державної скарбниці, уряд Греції звернувся до ЄС із проханням надати фінансову підтримку.

Євросоюз відгукнувся та надав грекам три пакети допомоги, що коштувало європейському бюджету сотні мільярдів євро. Загальна сума траншу за вісім років становила понад 300 млрд євро. При цьому Євросоюз встановив спостереження за проведенням болючих реформ, які змусили громадян країни перейти до режиму жорсткої економії.

Через деякий час грецька економіка почала оживати. Уряд Алексіса Ципраса зумів підняти мінімальну зарплату, знизити податки та пом'якшити обмеження на ринку праці.

Раніше Росія розширила список недружніх країн і включила до нього Грецію. Тепер дипломатична місія та консульські установи матимуть обмежені можливості для найму фізичних осіб — для Греції він складе 34 особи.

У квітні влада Греції заарештувала російський танкер із сирою нафтою "Пегас", який прямував біля узбережжя острова Евія. Арешт був здійснений у межах нових санкцій Євросоюзу щодо РФ.