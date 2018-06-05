Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху

В результате спецоперации был арестован 30-летний житель лагеря для палестинских беженцев

В Израиле служба безопасности в Восточном Иерусалиме задержала членов террористической группировки, которые планировали покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также на мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает издание Haaretz.

В результате спецоперации 24 апреля 2018 года был арестован 30-летний житель лагеря Шуафат (лагерь предназначен для содержания палестинских беженцев) по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ. Имена еще двоих арестованных подозреваемых не раскрываются.

У Рашдэ израильское удостоверение личности, ранее он отбывал тюремный срок по обвинению в террористической деятельности.

По данным службы безопасности, террористическая ячейка управлялась из Сирии организацией Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование, признанной террористической в ряде стран (Канада, США и государства-члены ЕС).

"Ее члены никогда не встречались, не получили денег от организаторов теракта и не успели приобрести оружие, так как арест был произведен на начальном этапе планирования атаки", - говорится в материале.

Контрразведке удалось установить, что Рашдэ планировал совершить нападение на здание недавно открытого американского посольства в Иерусалиме, а также на здание, где проживали представители Канады, которые занимаются обучением палестинских сил безопасности на Западном берегу реки Иордан.

К реализации этого плана террористическая ячейка также планировала привлечь исполнителей из Иордании.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в данный момент совершает европейское турне. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а 6 июня у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.



Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет обеспечивать безопасность Израилю в случае нападения Ирана.