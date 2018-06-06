В Беларуси могут ввести уголовную ответственность за фейки

В Беларуси за распространение недостоверной информации может быть введена "крупная материальная и уголовная ответственность". Об этом заявил генпрокурор Александр Конюк, передает TUT.BY.

"Видите, сколько СМИ сейчас появилось, их специфику. Я имею в виду интернет и форумы. Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия", - отметил он.

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По его словам, вопрос о регулировании интернета остро стоит и в странах Западной Европы. В частности, в Германии за предоставление ложного контента карают большими штрафами.

Напомним, в белорусском парламенте на рассмотрении находятся поправки в закон о СМИ, которые, в числе прочего, предполагают обязательную идентификацию пользователей сайтов, в том числе для комментариев на форумах, модерацию форумов и допускают внесудебную блокировку соцсетей. В апреле законопроект был одобрен в первом чтении.