В среду, 6 июня, в Сеуле полиция задержала французского альпиниста Алена Робера, который без разрешения властей попытался покорить 125-этажный небоскреб Lotte World Tower. Об этом сообщает АВС.

Сотрудники небоскреба заметили 55-летнего француза, известного также как "французский человек-паук", когда он взбирался по внешней стене здания без какой-либо страховки.

Для поимки альпиниста приехали 65 пожарных и 14 пожарных машин. В итоге полицейские перехватили альпиниста на 75-м этаже здания.

Робер объяснил свой поступок желанием "отметить быстро улучшающиеся связи между Южной и Северной Кореей", передает YONHAPNEWS.

Напомним, Ален Робер - известный французский скалолаз и покоритель небоскрёбов. На его счету более 80 восхождений на высотные строения по всему миру, за что он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Поскольку обычно он совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его арестовывали несколько десятков раз в разных странах мира.