Ким Чен Ын опасается покушения на встрече с Трампом, - СМИ

Встреча состоится через четыре дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается за свою жизнь на предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Об это пишет издание Bloomberg со ссылкой на источник.

Сообщается, что руководитель КНДР "крайне обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушения".

Дополнительным поводом к беспокойству для лидера КНДР стало заявление советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона, который сравнил Северную Корею с Ливией.

Как известно, бывший лидер Ливии - Муаммар Каддафи - был убит в результате военной операции стран Запада.

Собеседник издания сообщил, что в условиях отсутствия преемника внезапная смерть нынешнего главы Северной Кореи приведет к тому, что страна "погрузится в хаос".

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.