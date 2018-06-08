На Балеарских островах Испании, которые являются любимым местом отдыха многих европейцев, за 3,2 млн евро продан остров Колом - крупнейший из окружающих соседнюю Менорку, сообщает Noticia.ru.



Этот остров площадью 59 га на протяжении 8 лет не мог найти нового хозяина, которым в конечном итоге стал американский инвестор кубинского происхождения Алекс Меруэло, владелец Meruelo Investment.





Отмечается, что на острове нет электричества. Из недвижимости там есть небольшая базилика, построенная 50 лет назад, бывший лазарет, заброшенная 100-летняя медная шахта и два жилых дома - один XVIII века, площадью 100 кв. метров с шестью спальнями и подсобной пристройкой; другой - площадью 135 кв. метров с двумя спальнями, кухней, гостиной и ванной комнатой. На острове есть два пляжа с белым песком и деревянный гараж для лодок.

El precio de la isla menorquina de Colom, en venta desde verano de 2016, baja d 5,2 a 3,7 millones [VÍDEO] https://t.co/cxJUa1Fyiq @fotocasa pic.twitter.com/3iYNXfhFjY — Jorge Salido Cobo (@JorgeSalidoCobo) 13 сентября 2017 г.

Колом входит в состав природного парка, поэтому на остров распространяется ряд строгих требований по ведению строительных работ.



Ранее Колом принадлежал испанской семье Рока, купившей его в 1904 году за 7850 песет. В 2010 году Рока выставили остров на продажу за 5,7 млн евро, но так как покупатель все никак не находился, то цена упала почти в двое.



Колом известен своим историческим прошлым. В конце XVIII века здесь находился госпиталь для освобожденных из рабства испанцев. Здесь также находятся фрагменты ранней христианской базилики María Luisa Serra Belabre и даже остатки еще более древних строений, датируемых IV веком.

Отметим, ранее вблизи архипелага Тонга в южной части Тихого океана обнаружен новый остров.