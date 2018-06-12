Сеятели страха. 10 дней с российской пропагандой в Польше

Хотя традиционные пропагандистские темы: плохое НАТО, нестабильные США, плохая Украина – присутствуют на Sputnik Polska по-прежнему, однако уже несколько недель Россия навязывает нам, прежде всего, историю о надвигающемся огромном вооруженном конфликте.

Роман депутата Пенты, протест инвалидов и их семей в Сейме, и даже болезнь главы правящей партии Качиньского, по сравнению с видением будущего, распространяемым порталом Sputnik Polska, кажутся проблемами простыми, легкими и преходящими. Реальные угрозы скрываются в другом, а информирует о них единственный явно действующий в Польше российский интернет-портал.

Sputnik и Russia Today являются всемирно известными российскими новостными порталами. Как справедливо отметил недавно в интервью для cyberdefence24.pl Дэвид Аландэт, управляющий редактор испанской газеты El Pais, "это не СМИ. Их главный редактор Маргарита Симонян определила их как инструменты министерства обороны. Это солдаты в информационной борьбе". В польской версии сегодня работает только Sputnik, а Russia Today можно смотреть на английском языке благодаря многим польским кабельным сетям. Однако на этот раз мы решили сосредоточиться на "Спутнике". В течение десяти дней мы изучали размещенные там новости и анализировали нарративы. Посмотрите сами, в чем Россия пытается нас убедить.

"Устроим вам третью мировую!"

Этот заголовок можно было увидеть на портале Sputnik Polska утром 22 мая. На фото – мощный, раздетый до пояса лысый человек с татуировками, напрягающий мышцы. Да, это война, только в картинках и заголовках, потому что сам текст оказывается невинным. Он говорит о том, что британские болельщики-хулиганы собираются на чемпионате мира по футболу в июне в России "дать прикурить" своим российским коллегам.

Но нарратив о предстоящем глобальном вооруженном конфликте на "Спутнике" постоянно присутствует, причем в гораздо более серьезным образе, чем в тексте о болельщиках. Хотя бывает смешно, когда конец человечества в великой войне предрекают терапевт космоэнергетики (!) Евгений Лиманский и ясновидец Антон Арбатский. Но любой повод хорош, чтобы построить нарратив об угрозе войны. Заголовки говорят сами за себя: "Что делать, если завтра война?" (о брошюрах, распространяемых в Швеции), "Последствия нарушения ядерного договора с Ираном могут быть плачевными", "Путин предостерегает Запад от пересечения красной линии", "Пентагон спешит поставить оружие на Украину", "III мировая война: следует ли бояться России и Путина?"

Уже несколько недель Россия навязывает полякам историю о надвигающемся огромном вооруженном конфликт

Другим элементом создания чувства опасности является демонстрация российского оружия. Итак, имеем статьи об испытаниях ​​МиГ-35, убийственном Су-57 или о подводной лодке нового поколения под названием "Хаски". Но вершиной пропаганды в этом нарративе является материал под названием: "Если эта война разразится, все погибнут". Это восьмиминутный фильм, конечно же, в польской языковой версии – и не только с польским переводом, но и с польской текстовой анимацией. Фильм начинается презентацией новейшего российского оружия. Как мы узнаем, оно лучшее в мире. Почему? И тут несколько удивительное заявление: "Потому что Россия чувствует себя под угрозой". Мы видим Владимира Путина, говорящего приглушенным голосом: "Нас никто не слушает", и вот мы втянуты в рассказ о стране, против которой вооружаются как США, так и НАТО; которая всегда реагировала в военном отношении, только обороняясь (это должны доказать даты нескольких событий времен холодной войны); о государстве, которое обманули американцы, пообещавшие, что НАТО не будет расширяться, а альянс все-таки подошел близко к границам России, и вдобавок в европейских странах размещает системы противоракетной обороны. Вывод прост: Россия должна защищать себя. И защищает, конструируя самое современное оружие.

Анимация показывает, что одна из новейших ракет может обойти системы противоракетной обороны и попасть в страны, расположенные дальше (Германия, Франция?). Других ракет никакая система не обнаружит. Повествование фильма ничего не скрывает: "В случае ответного удара все будут уничтожены" – исполнены драматизма титры фильма. Вывод тоже выделяется титрами: "Поэтому надо начать договариваться!" Россия, как следует из подготовленного на Sputnik Polska материала, является сильной страной, но открытой для договоренностей. Конечно, в отличие от США, НАТО или Украины.

Рассказы о третьей мировой войне – это не новая идея русской пропаганды. Она прокручивается уже несколько лет, но за последние несколько недель явно приобрела более значимый аспект. На мой взгляд, это может быть связано с событиями на международной арене. Речь идет об отказе президента Дональда Трампа от антиядерного соглашения с Ираном. Соглашение, заключенное в июле 2015 года между шестью государствами (США, Франция, Великобритания, Китай, Россия и Германия) и Ираном, было направлено на ограничение иранской ядерной программы в обмен на постепенную отмену санкций. Во время президентской кампании президент Трамп подвергал критике этот договор, а 8 мая он просто разорвал его. Это обострило отношения не только на Ближнем Востоке, но и между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Российская пропаганда сразу же начала использовать эту ситуацию, чтобы создать образ США как непредсказуемого партнера, а России – как гаранта и оплота мира во всем мире. Таким образом, Россия сильна и стабильна, однако Соединенные Штаты непредсказуемы, чем это угрожает? Конечно, третьей мировой войной. То есть, Россия должна быть готова защищаться. Это сообщение идеально подходит и, кроме того, позволяет России достичь две важные пропагандистские цели: показывает Россию как сильное военное государство и вызывает страх среди жителей многих стран. А испуганные граждане гораздо легче поддаются манипуляции.

Ренкас: "Национальная измена в правительстве Польши"

Рассказы о третьей мировой войне – это не новая идея русской пропаганды. Она прокручивается уже несколько лет, но за последние несколько недель явно приобрела более значимый аспект

Негативный имидж НАТО и Украины – это, конечно, еще одна тема российской пропаганды в Польше. В последние дни мая на Sputnik Polska она была заметна, хотя и намного меньше, чем угроза войны. Зато представлена она была в сильной пропагандистской манере, затрагивающей также Польшу. В то время в Варшаве проходила сессия Парламентской ассамблеи НАТО и заявления поляков совершенно не понравились русским. Прокомментировал их... польский эксперт и политик Конрад Ренкас. Он был связан поочередно с Национальной партией (Stronnictwem Narodowym), "Самообороной" (Samoobroną), Патриотическим движением (Ruchem Patriotycznym) и "Новыми правыми" (Nową Prawicą). В 2015 году он стал вице-председателем партии "Смена" (Zmiana), считающейся пророссийской. Ее руководителем был Матеуш Пискорский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в шпионаже для российской разведки. Ренкас часто дает комментарии для Sputnik Polska. На этот раз он открыто заявил, что "государственная измена нашла себе место в правительстве Польши", поскольку польские власти, по его мнению, "отказались от суверенного права Польши на управление своей внешней и оборонной политикой". Речь идет о заявлениях министра Чапутовича во время сессии – заявления, которые Ренкас воспринял как декларацию о том, что "основным фактором польской внешней политики является интерес... Украины".

Кроме интервью с этим экспертом, в последние дни мая на Sputnik Polska также можно было прочитать о том, что расширение НАТО за счет включения новых стран означает неуважение интересов России, и что "американские базы в Польше – это экспансивная деятельность НАТО", которая влечет за собой "соответствующие действия Москвы" (хотя неизвестно какие, но известно, что они будут соответствующими).

ABW как гестапо, Польша хуже Третьего рейха

В анализируемый мною период еще одна тема оказалась очень важной для российской пропаганды. Это вопрос выдворения россиянки Екатерины С. и нескольких других россиян по требованию Агентства внутренней безопасности (ABW). Из официального коммюнике, опубликованного ABW 17 мая, можно было узнать, что они участвовали в гибридных действиях против Польши. "Спутник" несколько дней молчал, пока 24 мая не начал наступление.

Сначала была опубликована позиция российского МИДа, в соответствии с которой меры, принятые Польшей, являются "охотой на ведьм", обвинения беспочвенны, а Екатерина С. в Польше защищала только советские военные мемориалы и возражала против искажения истории на темы Красной армии. В тот же день был опубликован большой репортаж об аресте Екатерины, или, собственно, Катажины Цивильской.

Было представлено не только ее имя, но и записанное с ней (уже в России) видео о ее аресте. Это пропагандистски обрисованная картинка Цивильской, которая должна была быть "послом Польши в России и России в Польше", и действия, предпринятые против нее, были "бесчеловечными" и "непольскими", потому что в Польше всегда уважали людей, а на этот раз – нет. Статья начиналась с описания сцены задержания (телефон, просьба приехать в полицейский участок и несколько мужчин на улице, вручающих женщине решение о депортации). Примечателен первый комментарий автора статьи: "История из Третьего Рейха 1930-х годов? Печальные джентльмены – это гестапо, а женщина – еврейка? Ничего подобного, ведь немцы позволяли взять с собой какие-то личные вещи".

Негативный имидж НАТО и Украины – это еще одна тема российской пропаганды в Польше

Создание пропагандистского образа россиянки не удивляет. Зато удивляет другой текст, размещенный на Sputnik Polska. Это заявление внефракционного польского депутата Януша Саноцкого, известного в основном тем, что он хвалит президента Беларуси Александра Лукашенка, а в 2011 году в белорусских СМИ жаловался на отсутствие демократии в Польше. Теперь он встал в защиту россиянки, обвинил ABW и польских политиков в злоупотреблении своими позициями и принятии репрессивных мер против невинной женщины. "Я требую, чтобы были предприняты соответствующие меры к сотрудникам Агентства внутренней безопасности и к политикам", – написал Саноцки.

Проверяю, принадлежит ли депутат, например, к сеймовой комиссии специальных служб, что могло бы указывать на то, что он знает подробности операции. Ничего подобного. Депутата Саноцкого никогда не было в этой комиссии. Несмотря на это, он решил публично обвинять в злоупотреблениях и репрессиях.

Цель пропаганды: мы должны чувствовать страх и никому не доверять

10 дней со Sputnik Polska показали мне другой мир. Мир, в котором Россия вооружается, США и НАТО стремятся к глобальному вооруженному конфликту, а в польском правительстве происходит государственная измена. Вы спросите, имеет ли то, что пишет "Спутник", в нашей стране какое-либо значение? В Польше российской пропаганде непросто, потому что она постоянно наталкивается на огромное недоверие поляков. Следовательно, статьи Sputnik Polska не распространяются широко, портал не может добиться большого охвата аудитории. Русские, однако, справляются с этим. Информацию "Спутника" в слегка переписанных версиях можно найти на десятках новостных мини-порталов, о редакции, офисе или авторах которых ничего не известно. Эти порталы заботятся о привлекательных, так называемых кликабельных заголовках, графике и фотографиях, поэтому статьи из них распространяются в социальных сетях, особенно в польском Facebook, можно найти их также на портале Wykop.pl. Это даже хуже, чем гиперссылки непосредственно со "Спутника", потому что нельзя так легко узнать происхождение новостей. Кроме того, российская пропаганда также использует другие неявные инструменты, которые гораздо труднее идентифицировать.

Sputnik Polska – это всего лишь набросок того, чем занимаются российские пропагандисты в нашей стране. И все же даже он показывает, что свои сообщения они создают беспардонно. Они нападают на польские власти и службы, строят негативный имидж НАТО, сталкивают поляков с украинцами (об этом я не написала, но это тоже тема, постоянно присутствующая в материалах "Спутника"). И прежде всего – сеют страх. Мы должны чувствовать себя в ужасе, слабыми, под угрозой. Потому что тогда, чувствуя страх вокруг, мы не будем доверять друг другу. Когда падает социальное доверие, обрушиваются социальные связи – насколько проще влиять на такой народ, манипулировать им, достигать своих целей. А ведь этого пропагандистам и нужно.

Текст: Анна Межыньска

Перевел: Богдан Олексюк