Попы РПЦ пообещали и дальше освящать ракеты Роскосмоса

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что в РПЦ готовы и дальше освящать ракеты "Роскосмоса", если поступят такие обращения.

Об этом сообщает "Говорит Москва".

"Русская православная церковь всегда по просьбам верующих людей, в какой бы сфере они не работали, всегда освящала результаты их труда. Освящают результаты труда, если хотите, крестьян и тех, кто занят в сельском хозяйстве, освящаются результаты труда инженеров, как мы все видим. Это древнейшая традиция, которая абсолютно не связана с тем, что является результатом приложения талантов, усилий тех или иных людей. Человек, обращается к церкви с просьбой освятить результаты его труда, демонстрирует свою веру, и церковь всегда идет ему навстречу, если результаты его труда направлены на то, чтобы приносить благо окружающим людям", - сообщил Вахтанг Кипшидзе.

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Отметим, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил "Роскосмос" в мае этого года.

Напомним, член Патриаршего совета рекомендует православным ходить в туалет в рестораны.