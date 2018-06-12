Закрытие мечетей в Австрии может привести к войне между мусульманами и христианами, - Эрдоган

Австрийское правительство заявило, что планирует закрыть семь мечетей и депортировать несколько десятков имамов за нарушение законов страны.

Как сообщает dailystorm.ru, инициатива властей была встречена враждебно защитниками ислама, в том числе президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я обращусь к канцлеру Австрии: вы еще молоды и вам нужно набраться опыта", — заявил Эрдоган. По словам президента Турции, закрытие мечетей и депортация имамов может "начать войну между мусульманами и христианами". Он подчеркнул, что ответственность за сохранение мира лежит на канцлере страны Себастьяне Курце. Кроме того, турецкий глава пригрозил "равноценным ответом" на действия властей Австрии. Отрицательно об этом шаге высказалась и религиозная община мусульман в стране.

Угрозы в адрес Себастьяна Курца побудили спецслужбы государства усилить охрану его и ряда членов правительства. Об этом сообщило издание Österreich со ссылкой на источники в ведомствах, занимающихся вопросом.

Представитель правой партии FPÖ Йоханн Гуденус заявил, что реакция Эрдогана и мусульманской общины показывают их желание влиять на европейскую политику и методы воздействия. "Австрия не будет с этим мириться, правительство страны отвечает за безопасность граждан и за соблюдение законов государства. Годы бездействия нужно срочно компенсировать", — заявил Гуденус.

По сообщению источников Österreich, угрозы убийством, направленные в соцсетях в адрес канцлера, заставили спецслужбы начать расследование, а также завести уголовное дело против лиц, распространяющих призывы к насилию против членов правительства.

Одной из версий является рассылка подобных угроз выходцами из Турции.

Напомним, крупнейшую европейскую мечеть достраивают в Стамбуле.