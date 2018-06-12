Лава из вулкана гавайского вулкана Килауэа всего за несколько часов испарила воду из Зеленого озера – крупнейшего пресноводного озера на Большом острове Гавайев. Об этом сообщает СNN.

По данным геологической службы США первые потоки лавы достигли озера около 10 часов утра 2 июня и уже в 13:30 воды в нем не осталось.

"В 13:30 паровой шлейф прекратился, и к 3 часам дня самолет Департаменте пожарной охраны Гавайев зафиксировал, что лава заполнила озеро и, по всей видимости, испарила всю воду", - сообщили в американском ведомстве.

Зеленый остров ранее пользовался большой популярностью среди гавайцев. Его глубина в некоторых местах достигала 60 метров.

Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Также СМИ сообщили о первом человеке, который серьезно пострадал от стихии. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали. Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.