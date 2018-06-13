Ролик показали Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре

Дональд Трамп опубликовал ролик о будущем Северной Кореи, которое он показал главе КНДР Ким Чен Ыну.

"Вот видео под названием История одной возможности, которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", - написал Трамп.

Отметим. на саммите президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились приехать друг к другу в гости.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.