Стало известно, главы каких государств составят компанию Путину на открытии Чемпионата мира

Церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в России планируют посетить главы 14 государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, на открытие турнира 14 июня в Москве буду присутствовать лидеры Азербайджана, Руанды, Армении, Белоруссии,Боливии, Казахстана, Ливана, Киргизии, Молдовы, Ливана, Панамы, Парагвая, Таджикистана, Узбекистана.
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Кроме того, церемонию посетят наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед инб Салман Аль Сауд, а также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, а также главы непризнанных Южной Осетии и Абхазии.
Ранее в Европарламенте группа из 60 депутатов призвала страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.