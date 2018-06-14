В США выставлен на продажу "город-призрак" Серро Гордо, расположенный на юге от Сьерра-Невады в Калифорнии. Его оценили в 925 тыс. долларов. Об этом пишет CNN.

На более чем 300 акров земли расположены 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и брака для рабочих. Ранее городок принадлежал одной семье, но она решила, что сейчас самый лучшее время для его продажи.

Серро Гордо появился в качестве небольшого шахтерского города после открытия в этой местности залежей серебра в 1865 году. Некоторое время он даже был крупнейшим производителем серебра и свинца в Калифорнии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Париже на аукционе скелет неизвестного динозавра продали за 2 млн евро

"В период расцвета тут в среднем происходило одно убийство в неделю. Это действительно часть Дикого Запада", - рассказал агент по недвижимости Джейк Расмусон.

Однако после падения цен на свинец и серебро и большого пожара Серро Гордо постпененно опустел.

В агентстве недвижимости уверяют, что город сейчас представляет большой интерес для инвестиций. В частности, на его основе предлагают создать тематический парк или "город марихуаны".

Ранее во Франции на популярной платформе Le Bon Coin выставили на продажу средневековый замок, во время осады которого погиб средневековый английский король Ричард Львиное Сердце.

я