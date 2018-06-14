В Европарламенте "шокированы" выбором Грозного в качестве базы на ЧМ-2018

Депутаты Европарламента "шокированы" тем, что столица Чечни Грозный был выбран в качестве тренировочной базы на время футбольного Чемпионата мира-2018 в России.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Twitter Рикард Йозвяк.

Журналист опубликовал письмо с подписями 36 евродепутатов в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором они выразили "шок" по поводу выбора Грозного в качестве одной из тренировочной баз во время ЧМ-2018.

Кроме того, евродепутаты призвали Инфантино использовать свое влияние для освобождения правозащитника Оюба Титиева, которого удерживают в одном из чеченских СИЗО за якобы хранение наркотиков.

В январе российские правоохранители якобы изъяли у него 180 граммов марихуаны.

Отметим, в Грозном на время ЧМ-2018 базируется футбольная сборная Египта.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.