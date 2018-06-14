Питер Тэтчелл вышел на одиночный пикет против притеснения геев в России

В четверг, 14 июня, в Москве задержали британского ЛГБТ-активист Питера Тэтчелла, который вышел на одиночный пикет у московского Кремля против притеснения геев в России. Об этом сообщает Медуза.

Тэтчелл устроил акцию у памятника маршалу Жукову возле Исторического музея. Полицейские прервали пикет и задержали активиста. Его отвезли в ОВД "Тверской".

66-летний Питер Тэтчел - британский и австралийский активист, который занимается борьбой за права ЛГБТ с 1990-х годов. В 2000-х он участвовал в попытках провести гей-парад в Москве и в 2007 году был избит.

Officer tells Tatchell he faces arrest - tells him to look up the relevant law online. Unusually civil pic.twitter.com/DtTW0n35rX — Theo Merz (@theo_merz) 14 июня 2018 г.

Напомним, 14 июня Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям "незамедлительно и безоговорочно" освободить Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.