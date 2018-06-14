Евросоюз одобрил пошлины на американские товары

Страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на американские товары общим объемом в 2,8 млрд евро.
Об этом сообщает Reuters в четверг, 14 июня.
Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список. В него среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и многое другое. Всего в списке указаны несколько сотен позиций.
Вступление в силу решения о введении ответных пошлин требует одобрения Еврокомиссии. Это будет сделано в ближайшие дни. Отмечается, что решение вступит в силу уже 20 июня.
Ранее уже сообщалось, что Европейский Союз с июля обложит пошлинами американские товары. Таким образом страны отреагируют на распространение американских пошлин на алюминий и сталь, в том числе на продукцию из ЕС. Решение было принято 6 июня на заседании еврокомиссаров в Брюсселе.