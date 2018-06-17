Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики

Македонские и греческие министры иностранных дел Никола Димитров и Никос Кадзиас подписали соглашение об изменении названия Македонии на Республику Северная Македония. Об этом сообщает Радио свобода.

В церемонии также приняли участия премьеры двух стран Зоран Заев и Алексис Ципрас, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц.

Подписание соглашения состоялось в греческом регионе Преспес, который граничит с Македонией и Албанией.

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"Мы гордимся этим, потому что мы едины в разрешении спора, и мы выбрали решение, которое объединяет нас. Подписав окончательное соглашение для решения проблемы названия и стратегического партнерства между нашими двумя странами, мы сдвинули горы. Когда многие сомневались, мы подтвердили, что это возможно", - сказал Заев.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.

Решение о переименовании Македонии еще должен утвердить парламент и народ на референдуме.

Ранее Фокус писал, что новым названием Республики Македония станет "Северная Македония". Об этом заявил македонский премьер-министр Зоран Заев. Отмечалось, что новое название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования.

Со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".