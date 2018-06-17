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Трамп посоветовал журналистам The Washington Post требовать с Безоса больше денег

Трамп посоветовал журналистам The Washington Post требовать с Безоса больше денег
Дональд Трамп / Фото: slate.com

По мнению президента США, забастовка журналистов избавила бы американцев от "фейковых новостей"

17.06.18 63
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудникам редакции американской газеты The Washington Post не помешает устроить забастовку против владельца издания, богатейшего человека планеты по версии Bloomberg, Джеффа Безоса.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Безос платит им недостаточно. Я думаю, что продолжительная забастовка будет отличной идеей. Сотрудники получат больше денег, и мы избавимся от фейковых новостей на длительный период времени", — написал Трамп.

Напомним, в 2017 году Трамп обвинял The Washington Post в публикации фейковых новостей о нем. А позже упрекал газету в поддержке интернет-магазина Amazon. 

Недовольство изданием президент начал проявлять после того, как The Washington Post опубликовала расшифровку телефонных разговоров Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии, в которых президент США прибегал к угрозам и ультиматумам. 

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