Германия и Франция договорились о бюджете еврозоны

Это было самым сложным в переговорах

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны.

Об этом лидеры двух стран заявили после переговоров в немецком замке Мезеберг, сообщает Reuters.

"Мы открываем новую главу. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить использование бюджета еврозоны для усиления инвестиций, а также с целью укрепления конвергенции в зоне евро", - сказала Меркель.

По ее словам, реформа еврозоны была самым трудным вопросом в их с Макроном переговорах. Среди его основных тем также были обороноспособность объединенной Европы и решения миграционного кризиса.

В свою очередь, Макрон сказал, что новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года.

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Напомним, формирование еврозоны должно завершиться к 2025 году. В еврозону в настоящее время входят 19 стран-членов ЕС. Остальные государства (за исключением Великобритании и Дании), обязаны также присоединиться к валютному союзу, однако конкретные сроки для этого не предусмотрены.