Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Германия и Франция договорились о бюджете еврозоны

Германия и Франция договорились о бюджете еврозоны

Германия и Франция договорились о бюджете еврозоны
flickr/kasushi

Это было самым сложным в переговорах

19.06.18 12
000

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны.

Об этом лидеры двух стран заявили после переговоров в немецком замке Мезеберг, сообщает Reuters.

"Мы открываем новую главу. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить использование бюджета еврозоны для усиления инвестиций, а также с целью укрепления конвергенции в зоне евро", - сказала Меркель.

По ее словам, реформа еврозоны была самым трудным вопросом в их с Макроном переговорах. Среди его основных тем также были обороноспособность объединенной Европы и решения миграционного кризиса.

В свою очередь, Макрон сказал, что новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года.

Напомним, формирование еврозоны должно завершиться к 2025 году.  В еврозону в настоящее время входят 19 стран-членов ЕС. Остальные государства (за исключением Великобритании и Дании), обязаны также присоединиться к валютному союзу, однако конкретные сроки для этого не предусмотрены.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Базовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларовВ июне стартует малая приватизация через систему ProZorroВ ГФС отчитались о резком росте поступлений в местные бюджеты
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3162
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57402
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4638
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10274
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20557
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10136
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16027
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17156
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10238
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7524
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3597 / 5971
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2683 / 3085
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2080 / 2285
  4. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1662 / 1849
  5. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1650 / 1841
  6. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1648 / 1661
  7. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1634 / 1626
  8. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1623 / 1826
  9. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1613 / 1317
  10. Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни 1601 / 1843
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 855
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 5971
  3. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 9 / 1661
  4. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1626
  5. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3162
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 7 / 352
  7. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1841
  8. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 5 / 173
  9. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 454
  10. Завтра Рада попытается повысить штрафы за "евробляхи" 4 / 829
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.