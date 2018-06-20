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Главная » Мир » США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Никки Хейли / Фото с сайта dnevnik.bg

Никки Хейли отметила, что СПЧ ООН - "лицемерная и своекорыстная организация, которая издевается над правами человека"

20.06.18 60
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США приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Об этом заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, сообщает Bloomberg.

"Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад мы говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса", - отметила она.

"Слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым. К сожалению, сейчас стало ясно, что наши призывы к реформированию [этого органа] не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться [в Совете] и избираться в него", - также заявила Хейли.

"Самые бесчеловечные в мире режимы продолжают формировать критическую повестку, а Совет продолжает политизировать [решения] и переводить стрелки на страны с хорошими послужными списками с точки зрения права человека с тем, чтобы отвлечь внимание от нарушителей и их деяний", - сказала постпред США.

Никки Хейли также отметила, что СПЧ ООН - "лицемерная и своекорыстная организация, которая издевается над правами человека", передает  ТАСС.

В то же время Вашингтон "не отступит от своих обязательств в области прав человека", заверила она.

Среди причин выхода США из организации дипломат назвала "неослабевающую, патологическую кампанию" против союзника Вашингтона - Израиля.

В свою очередь, Майкл Помпео назвал СПЧ ООН "огромным источником позора", а действия совета "проявлением бесстыдного акта лицемерия".

В Европе уже выразили сожаление в связи с решением США о выходе из СПЧ ООН, Израиль приветствовал этот шаг Вашингтона.

В частности, в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич говорится, что это решение "может подорвать роль защитника и чемпиона в области демократии, которую в мире играют США".

В постоянном представительстве РФ при ООН, комментируя выход США из СПЧ, заявили, что Вашингтон хотел превратить орган послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, передает ТАСС.

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН и предупреждал о выходе из СПЧ.

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