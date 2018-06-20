США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

США приняли решение выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ).



Об этом заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, сообщает Bloomberg.



"Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад мы говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса", - отметила она.

"Слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым. К сожалению, сейчас стало ясно, что наши призывы к реформированию [этого органа] не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться [в Совете] и избираться в него", - также заявила Хейли.



"Самые бесчеловечные в мире режимы продолжают формировать критическую повестку, а Совет продолжает политизировать [решения] и переводить стрелки на страны с хорошими послужными списками с точки зрения права человека с тем, чтобы отвлечь внимание от нарушителей и их деяний", - сказала постпред США.



Никки Хейли также отметила, что СПЧ ООН - "лицемерная и своекорыстная организация, которая издевается над правами человека", передает ТАСС.



В то же время Вашингтон "не отступит от своих обязательств в области прав человека", заверила она.

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Среди причин выхода США из организации дипломат назвала "неослабевающую, патологическую кампанию" против союзника Вашингтона - Израиля.



В свою очередь, Майкл Помпео назвал СПЧ ООН "огромным источником позора", а действия совета "проявлением бесстыдного акта лицемерия".



В Европе уже выразили сожаление в связи с решением США о выходе из СПЧ ООН, Израиль приветствовал этот шаг Вашингтона.



В частности, в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич говорится, что это решение "может подорвать роль защитника и чемпиона в области демократии, которую в мире играют США".



В постоянном представительстве РФ при ООН, комментируя выход США из СПЧ, заявили, что Вашингтон хотел превратить орган послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, передает ТАСС.



Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН и предупреждал о выходе из СПЧ.