Талибы в Афганистане убили 30 человек после завершения перемирия

В западной провинции Багдис боевики экстремистской группировки Талибан атаковали два контрольно-пропускные пункты. Вследствие атак погибли 30 военнослужащих Сил безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

По словам губернатора провинции Абдула Азиз Бек, атака началась поздно вечером 19 июне и продолжалась до утра. После нескольких часов тяжелых боев 30 афганских военных сил безопасности были убиты, а талибы захватили одну из баз.

Также он сообщил, что в других районах провинции убили 15 бойцов "Талибана".

Ранее Фокус сообщал, что на территории приграничного с Таджикистаном уезда Дашт-и-Арчи северо-восточной провинции Кундуз результате авиаудара ВВС Афганистана уничтожены шесть ключевых фигур радикального движения "Талибан" вместе с 17 боевиками из элитного подразделения талибов "китъаи сурх" ("красная часть").