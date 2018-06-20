Венгрия ввела уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам

Также в конституции прописана поправка, запрещающая организованное расселение мигрантов в стране

В Венгрии парламент в среду, 20 июня, одобрил пакет из трех законопроектов под общим названием "Стопе Сорос".

Он вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране, сообщает Deutsche Welle.

Самим беженцам новые законы запрещают ходатайствовать о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из той страны, откуда они бежали.

Кроме того, в конституции прописана поправка, запрещающая организованное расселение мигрантов в стране. Это ответ на предложение Евросоюза распределять беженцев по квотам между всеми странами ЕС.

Также вводится "специальный миграционный налог" в размере 25%. Выплачивать его будут неправительственные организации, оказывающие поддержку иммигрантам.

Инициатива является частью антииммиграционной кампании премьер-министра Виктора Орбана. Она направлена против деятельности американского финансиста Джорджа Сороса, который через сеть благотворительных организаций продвигает концепцию открытых границ в Восточной Европе.

Правозащитная организация Amnesty International подвергла критике решение венгерских властей в уголовном порядке преследовать тех, кто помогает беженцам, и назвала его "принципиальным нападением" на законы, защищающие права и свободы в Евросоюзе.

Напомним, в Италии, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.