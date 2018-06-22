Власти США хотят размещать детей мигрантов на военных базах

Американские власти обустроят на военных базах спеццентры, куда планируют поместить 20 тысяч детей-иммигрантов.
Об этом 21 июня заявил представитель Пентагона подполковник Майкл Эндрюс, сообщает The New York Times.
По словам Эндрюса, детей разместят на военных объектах в Арканзасе и Техасе.
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Пока неясно, будут ли на базах родители детей-иммигрантов.
Случаи разделения семей мигрантов участились после того, как в апреле 2018 года власти США провозгласили политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам. Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.
СМИ США сообщают, что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили c родителями более 2300 детей.