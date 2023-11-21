Упростить миграционную политику: почему для восстановления Украине придется приглашать мигрантов

Чтобы отстроиться после нанесенных Россией разрушений, Украине может не хватить не только денег, но и трудовых ресурсов. Ведь даже возвращение мигрантов не закроет потребность в кадрах. Поэтому правительство уже сейчас должно работать над миграционной политикой, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

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Украина может столкнуться с дефицитом рабочей силы после войны. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллиарды на восстановление. Как Украине отстроить разрушенное Россией и откуда взять на это деньги".

Согласно исследованию EasyBusiness, до 2,7 млн вынужденных мигрантов склоняются к тому, чтобы остаться за границей. Украине важно вернуть их домой. "Возвращение вынужденных мигрантов является важным для обеспечения быстрого и устойчивого экономического восстановления Украины, учитывая потенциальный дефицит рабочей силы после победы", — отметили авторы.

2,7 млн украинских беженцев могут остаться за границей, свидетельствует исследование Фото: DW

Несмотря на то, что 83% среди взрослых вынужденных мигрантов составляют женщины, их возвращение важно для восстановления разрушенной боевыми действиями инфраструктуры. "Женский ресурс также очень необходим — женщины уже усвоили кучу мужских профессий", — отметила Фокусу руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько.

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По мнению авторов исследования, наиболее успешным международным кейсом, который стоит Украине принять во внимание, является опыт Израиля по репатриации евреев. "Украина может использовать механизмы и стимулы, которые были использованы Израилем (бесплатный билет в страну, финансовая помощь, субсидии на аренду жилья, медицинское страхование, субсидии на образование, налоговые кредиты и скидки, более низкие ставки ипотеки и т.д.). Важна коммуникационная поддержка и обеспечение постоянной связи и информирования украинских вынужденных мигрантов о возможностях и преимуществах возвращения в Украину", — сказано в нем.

Дефицит кадров закрыть нашими мигрантами, которые вернутся из-за границы, не удастся. Будет не хватать более 4 млн рабочих рук

Однако даже возвращение наших соотечественников из-за рубежа может не закрыть потребность в кадрах. "Нам не будет хватать более 4,5 млн трудовых ресурсов. А уже мы имеем такую ситуацию, что при большом количестве вакансий — огромная безработица — она структурная: требуются те профессии, которых не хватает. Не уверена, что возвращение граждан выровняет этот процесс. Нам нужно будет очень много рук. А имея и травмированное ментально, и физически общество, нам этого просто может не хватить", — убеждена Слинько.

По мнению экспертов, чтобы преодолеть дефицит кадров, Украине следует наращивать роботизацию производства Фото: Getty Images

Поэтому Украина должна делать ставку на роботизацию производства. "Нам нужны такие технологии, инвестиции, где используется меньше рабочей силы, то есть с робототехникой и т.д. Это должен быть критерий для инвесторов. Нам нужна такая новая техника, такие инвестиции, которые бы не требовали дополнительной рабочей силы, зато удваивали результат обработки украинских ресурсов", — сказал Фокусу социолог Виктор Небоженко.

Украина должна реформировать юстицию, прежде чем вводить проекты по привлечению иммигрантов, говорит юрист

Кроме того, уже сейчас стоит нарабатывать программы по привлечению граждан других стран. "Государство сегодня пытается способствовать привлечению мигрантов из других стран в Украину, но нужно понимать, что пока продолжаются боевые действия, массово иностранцы в нашу страну приезжать не будут. А после того, как закончится война, чтобы успешно реализовывать миграционную политику, нужно создать благоприятные условия для жизни в Украине", — сказал Фокусу управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников. По его мнению, Украине стоит:

акцентировать на своих преимуществах и возможностях , в частности для жителей из стран, сталкивающихся с экологическими проблемами или социальными трудностями;

, в частности для жителей из стран, сталкивающихся с экологическими проблемами или социальными трудностями; ввести систему миграционных баллов (points-based system) — внедрить критерии возраста и навыков мигрантов, которые бы позволяли получить вид на жительство без ограничений и затяжных бюрократических процедур;

(points-based system) — внедрить критерии возраста и навыков мигрантов, которые бы позволяли получить вид на жительство без ограничений и затяжных бюрократических процедур; ввести электронную подачу документов — решения должны приниматься автоматически алгоритмом;

— решения должны приниматься автоматически алгоритмом; развернуть центры подготовки и обучения для мигрантов как за рубежом, так и в Украине для обучения языку, ознакомления с украинским законодательством и т.п.

"Если реализовать успешно все эти 4 элемента, Украина сможет привлечь трудовых мигрантов из других стран. Однако стоит помнить, что успех миграционной политики будет напрямую зависеть от реформирования юстиции в стране, которая обеспечивает права и свободы, включая защиту частной собственности граждан. Поэтому сначала нужно реформировать органы юстиции, а потом уже проводить изменения в миграционной политике государства", — подчеркнул юрист.

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Напомним, Германия упростила процесс получения немецкого гражданства. По мнению экспертов, подобные законодательные инициативы в странах Европы могут повлиять на дальнейшие решения украинцев не возвращаться домой, если война затянется.

Также Фокус писал, что мигранты за первое полугодие 2023-го перевели в Украину 5,7 миллиарда долларов. Больше всего средств поступило из Италии, США Израиля, Германии и Ирландии.