Трамп продлил санкции против Северной Корее на год

Президент США Дональд Трамп в пятницу продлил санкции против Северной Кореи на один год.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент считает, что необходимо сохранить существующие ограничения применительно к Северной Корее", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.

Позднее был опубликован полный текст соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном.