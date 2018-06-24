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Главная » Мир » Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии, - Асад

Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии, - Асад

Запад не будет участвовать в восстановлении Сирии, - Асад
Фото: ТАСС

Он считает, что западные политики далеки от понятия "честность"

24.06.18 326
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У Дамаска достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе.

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, сообщает Интерфакс.

"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены".

Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".

"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.

Напомним, Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

 

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