Он считает, что западные политики далеки от понятия "честность"

У Дамаска достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе.

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, сообщает Интерфакс.

"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены".

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Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".

"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.

Напомним, Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.