Украинцы более суток сидят в аэропорту Милана

Около 100 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Милана. Они ожидают рейс авиакомпании Ernest Airlines Милан - Львов в течение 26 часов.
Об этом рассказал один из пассажиров Роман Машталер, передает РБК-Украина.
"Сейчас уже более 26 часов задержка. После 13 часов в аэропорту, когда мы всей группой пошли к пограничникам на выход, работники аэропорта нам наконец сообщили, что полет отменен. После этого пограничники разрешили выйти из терминала. После 17 часов ожидания (около 1:00) нас поселили в отель. От компании есть информация о данном рейсе 25.06.18 (Мальпенса-Львов) в 17:45 по местному времени. Хотя в отеле говорят, что до сих пор нет окончательной информации", - сказал он.
Во львовском аэропорту уточнили, что авиакомпания отменила этот рейс. Никакой точной информации о том, когда рейс состоится, пока нет.
Из-за задержки, а затем и отмены этого рейса из львовского аэропорта также не вылетел самолет на Неаполь.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии отменены более 700 авиарейсов из-за забастовки
Напомним, Wizz Air откроет четыре новых авиарейса из городов Украины. Лоукостер увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям.