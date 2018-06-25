Украинцы более суток сидят в аэропорту Милана

Около 100 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Милана. Они ожидают рейс авиакомпании Ernest Airlines Милан - Львов в течение 26 часов.

Об этом рассказал один из пассажиров Роман Машталер, передает РБК-Украина.

"Сейчас уже более 26 часов задержка. После 13 часов в аэропорту, когда мы всей группой пошли к пограничникам на выход, работники аэропорта нам наконец сообщили, что полет отменен. После этого пограничники разрешили выйти из терминала. После 17 часов ожидания (около 1:00) нас поселили в отель. От компании есть информация о данном рейсе 25.06.18 (Мальпенса-Львов) в 17:45 по местному времени. Хотя в отеле говорят, что до сих пор нет окончательной информации", - сказал он.

Во львовском аэропорту уточнили, что авиакомпания отменила этот рейс. Никакой точной информации о том, когда рейс состоится, пока нет.

Из-за задержки, а затем и отмены этого рейса из львовского аэропорта также не вылетел самолет на Неаполь.

Напомним, Wizz Air откроет четыре новых авиарейса из городов Украины. Лоукостер увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям.