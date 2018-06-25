Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Мир » Украинцы более суток сидят в аэропорту Милана

Украинцы более суток сидят в аэропорту Милана

Украинцы более суток сидят в аэропорту Милана
Фото: экономный путешественник

Неизвестно, когда они смогут вылететь домой

25.06.18 220
000

Около 100 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Милана. Они ожидают рейс авиакомпании Ernest Airlines Милан - Львов в течение 26 часов.

Об этом рассказал один из пассажиров Роман Машталер, передает РБК-Украина.

"Сейчас уже более 26 часов задержка. После 13 часов в аэропорту, когда мы всей группой пошли к пограничникам на выход, работники аэропорта нам наконец сообщили, что полет отменен. После этого пограничники разрешили выйти из терминала. После 17 часов ожидания (около 1:00) нас поселили в отель. От компании есть информация о данном рейсе 25.06.18 (Мальпенса-Львов) в 17:45 по местному времени. Хотя в отеле говорят, что до сих пор нет окончательной информации", - сказал он.

Во львовском аэропорту уточнили, что авиакомпания отменила этот рейс. Никакой точной информации о том, когда рейс состоится, пока нет.

Из-за задержки, а затем и отмены этого рейса из львовского аэропорта также не вылетел самолет на Неаполь.

Напомним, Wizz Air откроет четыре новых авиарейса из городов Украины. Лоукостер увеличит недельную частоту выполнения рейсов по семи популярным направлениям.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Wizz Air откроет четыре новых авиарейса из городов УкраиныИз Киева в Любляну запустят прямой авиарейсКрупнейшая авиакомпания США может зайти в Украину, - Омелян
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3771
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57880
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5321
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6954
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21494
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11484
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2017
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18019
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3540
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8200
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 7892 / 8482
  2. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 2474 / 13878
  3. В Украине объявили штормовое предупреждение 2398 / 2709
  4. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 1782 / 2077
  5. Немцы извинились перед шведами после матча 1634 / 1674
  6. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1593 / 1570
  7. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 1336 / 1390
  8. Джон Сноу женился на Игритт 1265 / 1424
  9. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1162 / 1362
  10. Во время матча ЧМ-2018 расстреляли 11 мексиканцев 1150 / 1330
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 18 / 13878
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 9 / 2077
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 5 / 4439
  4. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5 / 8482
  5. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 4 / 620
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 4 / 601
  7. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2123
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 3 / 11140
  9. Завтра Путину подадут официальное прошение о помиловании Сенцова 2 / 392
  10. Юрий Гаткин 2 / 1387
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.