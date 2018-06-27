Через 1,5 года из Греции отпустили шестерых украинских моряков

Шесть украинских моряков с задержанного в Греции судна RS 300 97 освобождены.
Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкинон в своем микроблоге Twitter.
"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300 97, которые больше чем 1,5 года находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным и близким", - написал министр.
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Напомним, 26 граждан Украины, члены экипажей 3 судов, были задержаны в Греции на время проведения следственных действий. Из них 7 членов экипажа судна RS 300 97.
Всего украинские моряки отбывают наказание в тюрьмах восьми стран.