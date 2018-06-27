Мясники Франции просят защиты от веганов

Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма

Федерация мясников попросила правительство Франции силами полиции защитить своих членов от "физических, вербальных и моральных" атак веганов.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на открытое письмо властям от главы организации Жана-Франсуа Гиара.

В письме утверждается, что "веганы стремятся посеять страх" и уничтожить культуру потребления мяса во Франции. Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма: закидывают лавки мясников камнями, оставляют граффити на витринах или обливают их жидкостью, похожей на кровь.

По мнению Гиара, который выступил от лица 18 тысяч мясников, веганы пытаются навязать большинству свой образ жизни и свою идеологию.

По данным ВВС, опрос населения 2016 года показал, что только около трех процентов французов не едят мясо.

Напомним, ЕС может запретить донер-кебаб и шаурму.