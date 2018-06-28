Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки

Будут обсуждать в том числе Украину

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.

Об этом сообщили в Кремле.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

Договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа была достигнута накануне во время визита в Москву помощника президента США Джона Болтона.

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Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, главы США и России проведут вместе несколько часов в удобном месте в третьей стране, напоминает Коммерсант.ru.

Как ожидается, темами для обсуждения станут вопросы стратегической стабильности, контроль над ядерными вооружениями, война в Сирии и ситуация в Украине, денуклеаризация Корейского полуострова и ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, из которой США вышли в мае в одностороннем порядке.

Ранее СМИ сообщали, что спецслужбы США и России якобы начали готовить встречу Путина и Трампа в Вене.