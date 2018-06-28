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Главная » Мир » В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом

В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом

В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом
Иллюстративное фото

В настоящее время Пуэрто-Рико считается свободно ассоциированным с США государством в статусе неинкорпорированной территории

28.06.18 40
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Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства на правах 51-го штата острова Пуэрто-Рико.

Соответствующее предложение внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и 37 конгрессменов.

"Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", - заявила Гонсалес-Колон.

По ее словам, остров, 525 лет назад колонизированный испанцами и 120 лет назад перешедший к США, остается старейшей в мире колонией.

"Нет никаких причин ждать дольше, чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико", - считает Гонсалес-Колон.

В случае принятия закона палата представителей и Сенат должны будут создать спецкомиссию, которая займется алгоритмом вхождения Пуэрто-Рико в состав США, передает РБК. После этого Конгресс должен будет отменить ранее принятые в отношении острова законы, и не позднее 1 января 2021 года Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 51-м американским штатом.

В настоящее время Пуэрто-Рико считается свободно ассоциированным с США государством в статусе неинкорпорированной территории. В соответствии с действующим законодательством более 3 миллионов жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, но  не участвуют в выборах президента.

Полноценного представительства в Конгрессе у Пуэрто-Рико нет.

В 2012 году на острове был проведен референдум. 54% голосов было отдано за изменение статуса Пуэрто-Рико. При выборе вариантов нового статуса большинство проголосовало за вхождение в США на правах штата. В 2017 году на острове прошел очередной референдум: по его итогам, за обретение прав штата было отдано более 97% голосов.

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