В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства на правах 51-го штата острова Пуэрто-Рико.



Соответствующее предложение внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и 37 конгрессменов.



"Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", - заявила Гонсалес-Колон.



По ее словам, остров, 525 лет назад колонизированный испанцами и 120 лет назад перешедший к США, остается старейшей в мире колонией.

"Нет никаких причин ждать дольше, чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико", - считает Гонсалес-Колон.



В случае принятия закона палата представителей и Сенат должны будут создать спецкомиссию, которая займется алгоритмом вхождения Пуэрто-Рико в состав США, передает РБК. После этого Конгресс должен будет отменить ранее принятые в отношении острова законы, и не позднее 1 января 2021 года Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 51-м американским штатом.



В настоящее время Пуэрто-Рико считается свободно ассоциированным с США государством в статусе неинкорпорированной территории. В соответствии с действующим законодательством более 3 миллионов жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, но не участвуют в выборах президента.



Полноценного представительства в Конгрессе у Пуэрто-Рико нет.



В 2012 году на острове был проведен референдум. 54% голосов было отдано за изменение статуса Пуэрто-Рико. При выборе вариантов нового статуса большинство проголосовало за вхождение в США на правах штата. В 2017 году на острове прошел очередной референдум: по его итогам, за обретение прав штата было отдано более 97% голосов.