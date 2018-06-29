Евросоюз призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17

Самолет был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года

Лидеры 28 стран-членов ЕС призвали Российскую Федерацию признать ответственность по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года.



Об этом говорится в заключении по итогам первого дня саммита глав государств и правительств Евросоюза, передает УНИАН со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Европейский совет вновь подтверждает свою полную поддержку резолюции 2166 Совета безопасности ООН, касающейся катастрофы самолета рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать ее ответственность и в полной мере взаимодействовать в рамках всех усилий с целью установления истины, справедливости и ответственности", - говорится в заключении.

Напомним, 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского МН17. Соглашение закрепляет положение о том, что судебный процесс над виновниками трагедии состоится в нидерландском суде, вероятнее всего в Гааге.