Евросоюз призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17

Лидеры 28 стран-членов ЕС призвали Российскую Федерацию признать ответственность по делу о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года.
Об этом говорится в заключении по итогам первого дня саммита глав государств и правительств Евросоюза, передает УНИАН со ссылкой на сайт Совета ЕС.
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"Европейский совет вновь подтверждает свою полную поддержку резолюции 2166 Совета безопасности ООН, касающейся катастрофы самолета рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать ее ответственность и в полной мере взаимодействовать в рамках всех усилий с целью установления истины, справедливости и ответственности", - говорится в заключении.
Напомним, 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.
Австралия и Нидерланды также требуют от России компенсаций семьям жертв MH17.
Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, чтобы облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского МН17. Соглашение закрепляет положение о том, что судебный процесс над виновниками трагедии состоится в нидерландском суде, вероятнее всего в Гааге.