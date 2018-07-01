В Индии автобус сорвался в пропасть

В Индии в штате Уттараканд в воскресенье переполненный автобус попал в ДТП на мокрой дороге и упал в пропасть. Погибли около 40 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийскую полицию.

"Шел дождь. Дороги здесь узкие и холмистые, поэтому водитель потерял управление автобусом и произошла авария, ориентировочно 40 человек погибли", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии

Спасательная операция продолжается, количество жертв уточняется.

Напомним, недавно в Боливии пассажирский автобус врезался в скалу, в результате чего 17 человек погибли, еще 22 получили ранения.