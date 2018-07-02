Как в кино - французские власти выясняют, как гангстер смог сбежать из тюрьмы на вертолете

Французские власти ищут пробелы в системе безопасности тюрьмы, из которой на вертолете сбежал один из самых известных преступников страны Редуан Фаид.

Об этом сообщила министр юстиции Франции Николь Белубе, передает Associated Press.

Согласно предварительной информации, трое вооруженных мужчин подъехали ко входу в тюрьму, требуя освобождения Фаида, чем отвлекли внимание охраны. Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет. Преступники освободили Фаида из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали на вертолете.

Расследование должно дать ответ, каким образом вооруженным мужчинам удалось посадить во дворе тюрьмы вертолет, на котором Фаид сбежал.

Следователи говорят о связи между бегством и дронами, которые несколько месяцев назад кружили над территорией тюрьмы. Вероятно, беспилотники были использованы для обследования территории тюрьмы.

Премьер-министр Франции Эдуар Филип сообщил, что поиски Фаида проводят 2900 офицеров полиции.

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Напомним, 46-летный Редуан Фаид отбывал 25-летний срок в тюрьме в городе Рео в 45 километрах от Парижа. Фаид находился в "семейном блоке", где находятся камеры для продолжительных встреч: там заключенные могут видеться с близкими без постоянного надзора. В это время в соседнем внутреннем дворе, единственном на территории тюрьмы, где не натянута специальная "антивертолетная сетка", приземлился вертолет с его сообщниками.