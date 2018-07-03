Главный инженер бросил Tesla

Никто не верил, что он уйдет

Из компании Tesla уволился старший вице-президент Даг Филд, возглавлявший инженерный отдел. Он не вернулся из отпуска.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Филд анонсировал свое увольнение, но ему никто не поверил.

Издание предполагает, что решение за Дага Филда мог принять сам Илон Маск, который в течение последних месяцев лично следил за тем, чтобы компания, наконец, смогла нарастить темпы производства.

Даг Филд проработал в Tesla около пяти лет, а до того он был сотрудником Apple.

Напомним, компания Tesla уволит несколько тысяч сотрудников – в общей сложности около 9 % рабочей силы. Как подчеркнул исполнительный директор компании Илон Маск, сокращение вызвано стремлением к упрощению структуры управления компанией.