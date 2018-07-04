Это вызвало смех в зале парламента

Выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в парламенте перебил персональный помощник Siri в iPhone.

Инцидент произошел, когда министр обороны говорил о борьбе с терроризмом в Сирии, передает 24 канал. По всей видимости, голосовой помощник Siri отреагировал на Сирию как на собственное имя, и вклинился в выступление.

"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают..." – перебил министра голос из телефона.

Министр Уильямсон, не растерялся и ответил с юмором.

"Творится что-то странное. Я прошу прощения за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", – сказал он, что вызвало смех в зале.

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