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Главная » Мир » В Японии повесили лидера секты "Аум Синрике"

В Японии повесили лидера секты "Аум Синрике"

В Японии повесили лидера секты "Аум Синрике"
Секо Асахара / Фото: РИА Новости

Члены секты  в 1995 году распылили газ зарин в метро Токио

06.07.18 145
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В пятницу, 6 июля, в Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении основателя экстремистской секты "Аум Синрике" Секо Асахару. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Асахара был казнен через повешение. Вместе с ним казнили еще шесть руководителей секты.

Позже информацию о казни подтвердил Минюст Японии, передает ТАСС.

"Сегодня были приведены в исполнение семь смертных приговоров в отношении бывших членов "Аум Синрикё". Состав их преступлений отличается, однако все они были приговорены судом к высшей мере наказания", - заявила министр лава ведомства Ёко Камикава.

Религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек.

Учение культа совмещало принципы буддизма и индуизма, а затем и апокалиптические христианские пророчества. Ее основатель Секо Асахара (настоящее имя - Тадзуо Мацумото) объявил себя одновременно Христом и первым человеком, достигшим просветления, после Будды.

Секта получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году. Число последователей стремительно возрастало по всему миру и по разным данным достигло 30-50 тыс. человек.

Постепенно "Аум Синрике" превратилась в параноидный культ, проповедующий скорое наступление конца света. Адепты секты утверждали, что грядет Третья мировая война, после которой выживут лишь члены секты.

Впоследствии "Аум Синрике" стала все чаще прибегать к насилию, похищая, избивая и убивая своих противников, зачастую используя химическое оружие для своих нападений.

В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. 20 марта 1995 года, в разгар часа пик, члены секты при помощи зонтиков прокололи пакеты с газом зарин в поездах метро, проходящих через центральные районы Токио.

В результате погибли 13 человек и около 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. 

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