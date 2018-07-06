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Видео Президент США признался в любви к России

<span class="label red">Видео</span> Президент США признался в любви к России
Фото: RT

Дональд Трамп хочет поладить c РФ, также как и с другими странами мира

06.07.18 190
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Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском городе Грейт-Фолс   сказал, что любит Россию и хочет с ней поладить, также как и с другими странами мира.

Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает Fox News в Twitter.

"Каждый раз, когда я что-то предлагаю (...) о взносах в НАТО) они говорят: "Смотрите, он зол на НАТО, я полагаю, да он любит Россию".

"Я люблю Россию", - сказал американский президент.

"Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией, поладить с Китаем, поладить с другими странами. Это хорошее дело, это неплохо", - отметил Трамп.

Отметим, встреча Трампа и президента России Владимира Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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