Дональд Трамп хочет поладить c РФ, также как и с другими странами мира

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском городе Грейт-Фолс сказал, что любит Россию и хочет с ней поладить, также как и с другими странами мира.



Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает Fox News в Twitter.

President @realDonaldTrump: "Getting along with Russia and getting along with China and getting along with other countries is a good thing." pic.twitter.com/wr1dpiCJLG — Fox News (@FoxNews) 6 июля 2018 г.

"Каждый раз, когда я что-то предлагаю (...) о взносах в НАТО) они говорят: "Смотрите, он зол на НАТО, я полагаю, да он любит Россию".

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"Я люблю Россию", - сказал американский президент.



"Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией, поладить с Китаем, поладить с другими странами. Это хорошее дело, это неплохо", - отметил Трамп.



Отметим, встреча Трампа и президента России Владимира Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки.