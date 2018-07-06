Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском городе Грейт-Фолс сказал, что любит Россию и хочет с ней поладить, также как и с другими странами мира.
Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает Fox News в Twitter.
President @realDonaldTrump: "Getting along with Russia and getting along with China and getting along with other countries is a good thing." pic.twitter.com/wr1dpiCJLG— Fox News (@FoxNews) 6 июля 2018 г.
"Каждый раз, когда я что-то предлагаю (...) о взносах в НАТО) они говорят: "Смотрите, он зол на НАТО, я полагаю, да он любит Россию".
"Я люблю Россию", - сказал американский президент.
"Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией, поладить с Китаем, поладить с другими странами. Это хорошее дело, это неплохо", - отметил Трамп.
Отметим, встреча Трампа и президента России Владимира Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки.