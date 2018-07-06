Пуленепробиваемое зелье не сработало, в Нигерии застрелили колдуна

В Нигерии при попытке доказать клиенту силу пуленепробиваемого зелья умер колдун. 26-летний Чинака Адоезуве сам дал покупателю пистолет и предложил выстрелить, чтобы проверить чары.

Об этом сообщает Newsweek.

Клиента целителя-неудачника арестовала полиция. Но, вероятно, срок за убийство ему не грозит, ведь умысла не было.

Магическая защита - популярная вещь в Нигерии. Даже местные полицейские пользуются "пуленепробиваемым" зельем, которое наносят под бронежилет.

"Даже моя жена знает о зелье. Мы оба христиане. Но она не жалуется, не желая, чтобы я лишился жизни, выступая против вооруженных грабителей. Нет ничего плохого в двойной защите", - сказал изданию один из полицейских.

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Напомним, в ООН призвали запретить рекламу колдунов и не убивать ведьм. Во многих странах мира все еще сохраняется вера в магическую силу.