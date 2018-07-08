В Варшаве госпитализированы 14 человек из-за утечки токсичного вещества

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту

В Варшаве, в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале аэропорта, пострадали 14 человек.

Об этом сообщает TVN Polska.

"У главного грузового терминала на улице Виражова произошла утечка из бочки неизвестной химической субстанции", - говорится в сообщении.

Эвакуированы 16 человек, из которых 14 попали в больницу.

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По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту. Все они были госпитализированы в больницу.



Напомним, пара, госпитализированная в критическом состоянии в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, отравилась веществом группы "Новичок".