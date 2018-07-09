В Британии умерла женщина, отравившаяся "Новичком"

Вечером в воскресенье, 8 июля, в Британии скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Следователи расследуют дело об убийстве после того, как женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери в графстве Уилтшир, скончалась в больнице ", - говорится в сообщении британской полиции.

Сожитель Стерджесс, 45-летний Чарли Роули, который также получил дозу вещества, находится в критическом состоянии.

Расследованием отравления занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

"Меня возмутила и потрясла смерть Дон Стерджесс. Направляю ее семье и близким мои соболезнования. Полиция и сотрудники органов безопасности работают над срочным установлением фактов по данному инциденту, который теперь расследуется как убийство", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Сркипаль. Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

30 июня 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их дома Эймсбери неподалеку от Солсбери. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина. Однако лабораторные исследования показали, что они подверглись воздействию вещества вещества группы "Новичок".

По мнению правоохранителей, Роули и Стерджесс не были объектами покушения и вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно.