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Вашингтон обвинил Пхеньян в незаконной передаче нефти

Вашингтон обвинил Пхеньян в незаконной передаче нефти
Фото: ANNA-News

Танкеры, вероятно, поставляют нефтепродукты, незаконно закупаемые с помощью передачи STS (судно-судно)

12.07.18 126
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Соединенные Штаты Америки обвинили Северную Корею в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море.

Об этом говорится в официальном документе, который Вашингтон представил членам Совета Безопасности ООН, передает РБК Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, с 1 января по 30 мая 2018 года северокорейские танкеры появлялись в порту в КНДР не менее 89 раз. В документе говорится, что танкеры, скорее всего, поставляют нефтепродукты, незаконно закупаемые с помощью передачи STS (судно-судно).

Также США проинформировали Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Напомним, Вашингтон отказывается предлагать Пхеньяну график денуклеаризации.

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