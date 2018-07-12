Вашингтон обвинил Пхеньян в незаконной передаче нефти

Соединенные Штаты Америки обвинили Северную Корею в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море.

Об этом говорится в официальном документе, который Вашингтон представил членам Совета Безопасности ООН, передает РБК Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, с 1 января по 30 мая 2018 года северокорейские танкеры появлялись в порту в КНДР не менее 89 раз. В документе говорится, что танкеры, скорее всего, поставляют нефтепродукты, незаконно закупаемые с помощью передачи STS (судно-судно).

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Также США проинформировали Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Напомним, Вашингтон отказывается предлагать Пхеньяну график денуклеаризации.