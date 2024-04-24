Дефицит бензина и рост цен: в ISW оценили влияние атак БПЛА и наводнений на НПЗ в России

По данным аналитиков, будущие атаки беспилотников на вражеские объекты могут вывести из строя еще большее количество предприятий. Объем переработанных баррелей продолжает сокращаться, как показала статистика.

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Недельная обработка нефти в России снизилась до 11-месячного минимума, однако на общих объемах это пока что незначительно сказалось. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, по состоянию на середину апреля противнику удавалось перерабатывать 5,22 млн баррелей сырой нефти в день. Это на 10 000 баррелей меньше, нежели фиксировалось в начале месяца, о чем писало агентство Bloomberg.

Также отмечается, что Россия перерабатывала 1,23 миллиона баррелей в день с января на тех нефтеперерабатывающих заводах, по которым были нанесены удары беспилотников. Это на 280 тысяч баррелей меньше, чем до начала обстрелов.

В результате, не менее 14% всех российских мощностей были остановлены по состоянию на 2 апреля.

Отдельно в ISW добавляют, что не только атаки беспилотников влияют на мощности противника. Наводнение в Оренбургской области заставило Орский нефтеперерабатывающий завод отключиться еще 7 апреля, однако уже 23 числа он возобновил свою полную работу.

"Сокращение российских нефтеперерабатывающих мощностей, вероятно, вынудило Россию импортировать бензин из Казахстана и Беларуси в начале апреля, чтобы решить проблему нехватки и попытаться предотвратить рост цен на бензин на внутреннем рынке, хотя нет никаких признаков того, что ограничения на производство в России существенно влияют на стоимость топлива на международном рынке", — говорится в сообщении.

Официальные лица РФ после различных инцидентов заявили, что сокращение первичной переработки нефти может привести к увеличению экспорта сырого нефтепродукта. Москва не сможет перерабатывать в тех же объемах, как это было до атак и наводнения.

Будущие удары БПЛА могут вывести из строя и нарушить работу еще большего количества вражеских нефтеперерабатывающих мощностей. Это наложит ограничения на переработку продуктов.

"Однако удары украинских беспилотников пока не оказали существенного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство, а также на внутренние и международные поставки сырой нефти и дистиллятных продуктов", — подытожили в ISW.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что в России пытаются защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак сетками. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, было принято решение найти способ, как уберечь важные объекты от атак беспилотниками. Компания "Башнефть" также обратилась за помощью к Минобороны.