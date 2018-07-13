Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондоне проходит массовый протест противников главы Белого дома. Одним из его символом стал гигантский надувной "бейби-Трамп", который подняли в воздух возле Вестминстерского дворца. Об этом сообщает The Guardian.
6-метровый надувной младенец в подгузнике имеет оранжевый цвет, сердитое лицо и прическу, как у президента США. В руке он держит смартфон. Таким образом, активисты пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.
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We have take off!— Sky News (@SkyNews) 13 июля 2018 г.
Giant #Trumpbaby blimp is being flown over London by protesters #TrumpUKVisit
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Напомним, петицию о запуске "бэйби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов.