Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондоне проходит массовый протест противников главы Белого дома. Одним из его символом стал гигантский надувной "бейби-Трамп", который подняли в воздух возле Вестминстерского дворца. Об этом сообщает The Guardian.

6-метровый надувной младенец в подгузнике имеет оранжевый цвет, сердитое лицо и прическу, как у президента США. В руке он держит смартфон. Таким образом, активисты пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.

Напомним, петицию о запуске "бэйби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов.