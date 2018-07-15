На Кубе пройдет референдум по признанию частной собственности

Комправительство Кубы планирует впервые официально признать частную собственность, с таким заявлением выступило правительство страны.
Об этом сообщает BBC.
Это решение рассмотрит Национальная ассамблея Кубы и вынесет их на референдум.
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Отметим, нынешняя Конституция Кубы признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную собственность.
Напомним, Фокус разбирался, почему на Кубе заканчиваются Кастро, но не заведённые при них порядки.