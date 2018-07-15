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Главная » Мир » На Кубе пройдет референдум по признанию частной собственности

На Кубе пройдет референдум по признанию частной собственности

На Кубе пройдет референдум по признанию частной собственности
Фото: YouTube

 Нынешняя Конституция ее пока не признает

15.07.18 16
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Комправительство Кубы планирует впервые официально признать частную собственность, с таким заявлением выступило правительство страны.

Об этом сообщает BBC.

Это решение рассмотрит Национальная ассамблея Кубы и вынесет их на референдум.

Отметим, нынешняя Конституция Кубы признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную собственность.

Напомним, Фокус разбирался, почему на Кубе заканчиваются Кастро, но не заведённые при них порядки.

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