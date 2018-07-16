Мэй категорически исключила возможность проведения повторного референдума по Brexiя

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о невозможности проведения повторного референдума по Brexit "ни при каких обстоятельствах". Об этом заявил спикер Терезы Мэй, отвечая на вопросы журналистов, передает Daily Star.

"Британское общество проголосовало за выход страны из состава Европейского Союза. Повторный референдум не состоится ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Тереза Мэй настаивает на своем плане, который считает продуктивным, и собирается в дальнейшем его продвигать. Она также заявила, что если члены британского парламента не поддержат ее, Brexit может не состояться.

Напоминаем, что ранее подал в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который выразил свое несогласие с политикой, проводимой Терезой Мэй в рамках решения референдума по Brexit в июне 2016 года.