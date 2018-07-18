Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Трамп придумал новое психическое расстройство
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Трамп придумал новое психическое расстройство

Трамп придумал новое психическое расстройство
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

По мнению главы Белого дома, его политические оппоненты страдают "синдромом одержимости Трампом"

18.07.18 82
100

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политические оппоненты страдают "синдромом одержимости Трампом". Об этом он написал в Twitter. 

По его мнению, такой синдром "обострился" после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Некоторым людям ненавистен тот факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы воевать, чем видеть такое. Это называется синдромом одержимости Трампом!" - написал глава Белого дома.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Сначала главы двух стран говорил два часа в формате тет-а-тет, потом переговоры велись в расширенном кругу. 

Глава Белого дома на совместной пресс-конференции выразил уверенность, что после этой встречи отношения между двумя странами улучшатся, а кремлевский лидер добавил, что теперь они стали лучше понимать друг друга. 

После встречи с Путиным на Трампа обрушилась волна критики. Сенатор Джон Маккейн заявил, что ни один американский президент еще не унижался так перед тиранами, а экс-глава ЦРУ Джон Бренон обвинил нынешнего главу Белого дома в предательстве.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Трамп оскорбил жителей ЧерногорииАмериканцы стали хуже относиться к России, - опросКогда эмоции берут верх над разумом. Почему украинцам не стоит переживать из-за встречи Трампа с Путиным
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7255
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11315
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8570
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15323
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12009
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18712
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9639
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22271
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4854
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5524
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4401
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 3011
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 4961
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 7255
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2285
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2319
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1943
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1895
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1731
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1715
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 3011
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 7255
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1715
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2427
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 6040
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1895
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2319
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1320
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 2154
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 18712
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.