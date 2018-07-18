Трамп придумал новое психическое расстройство

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политические оппоненты страдают "синдромом одержимости Трампом". Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, такой синдром "обострился" после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Некоторым людям ненавистен тот факт, что я поладил с президентом России Путиным. Они предпочли бы воевать, чем видеть такое. Это называется синдромом одержимости Трампом!" - написал глава Белого дома.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Сначала главы двух стран говорил два часа в формате тет-а-тет, потом переговоры велись в расширенном кругу.

Глава Белого дома на совместной пресс-конференции выразил уверенность, что после этой встречи отношения между двумя странами улучшатся, а кремлевский лидер добавил, что теперь они стали лучше понимать друг друга.

После встречи с Путиным на Трампа обрушилась волна критики. Сенатор Джон Маккейн заявил, что ни один американский президент еще не унижался так перед тиранами, а экс-глава ЦРУ Джон Бренон обвинил нынешнего главу Белого дома в предательстве.