Мужчина уже 22 года живет наедине с природой после убийства последних представителей его племени

Бразильское агентство по делам коренных народов (FUNAI) опубликовало видео, на котором запечатлен "самый одинокий человек в мире". 50-летний мужчина живет сам на протяжении 22 лет в джунглях, после того как были убиты последние представители его племени. Об этом сообщает ВВС.

Ранее существовало лишь фото этого человека, которое показали на бразильском телевидении в 1998 году.

Эксперты FUNAI отмечают, что мужчина выглядит здоровым, он охотится, выращивает папайю и кукурузу.

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Funai наблюдает за мужчиной с 1996 года и должно регулярно предоставлять подтверждения, что он все еще жив, чтобы продлить срок действия ограничения на деятельность в джунглях штата Рондония, где он обитает. Речь идет о территории примерно в 4000 гектаров, которая окружена фермами и местами вырубки. В Бразилии земли коренных народов охраняются законом.

Большая часть его племени была истреблена в 1970 - 80-е годы, после того как в районе их обитания построили дорогу и земля взлетела в цене. В 1995 году фермеры напали на оставшихся шесть человек, в живых остался только один мужчина. Сегодня фермеры все еще хотят получить его территорию, также ему угрожают вооруженные охранники, нанятые скотоводами.

Контакты с окружающим миром могут быть опасны и потому, что члены таких изолированных общин обычно не имеют иммунитета к современным болезням и любая может оказаться смертельной.

Funai специально не контактируют с изолированными группами, сам мужчина ранее давал понять, что не намерен общаться и несколько раз стрелял из лука в пытавшихся приблизиться к нему людей. Его племя не получило никакого названия, неизвестно, какой язык они использовали.

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